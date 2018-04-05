Исинбаева рассекретила имя сына

Что может быть сложнее, чем участие в Олимпиаде? Чемпионка Елена Исинбаева призналась, что сейчас ей совсем непросто. На следующей неделе второму малышу спортсменки исполнится 2 месяца и по словам Елены, она несколько утомилась.

«Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто.На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», - написала Исинбаева в Insta.

Поклонники попытались приободрить легкоатлетку: «Да ладно, после двоих детей уже ничего не страшно, первый год самый сложный, а потом уже и не замечаешь трудностей», «Ничего! После третьего становится легче!!! Держись!», «Елена, удачи Вам. Через годик всё встанет на свои места и захочется третьего».

Тем временем некоторые журналисты предположили, что сына Исинбаева назвала именем сказочного богатыря - Добрыня. «Сегодня древнерусские имена снова входят в моду. А уж такое сочетание как Добрыня Никитич, возможно, с самого детства даст мальчику настоящий «богатырский» характер», - отметили обозреватели. Напомним, старшую дочь спортсменки зовут Ева. «Мне хотелось назвать дочку, как говорит муж, неадекватными именами. Олимпия, в честь олимпиад. Или Дельфина, потому что я очень люблю дельфинов. Но Никита сказал, что будет Ева. И я согласилась!», - рассказывала звезда.

Второго наследника Елена родила 13 февраля. Роды прошли в Монако и данное обстоятельство многим не понравилось. Исинбаеву упрекнули в отсутствии патриотизма. Исинбаева завершила карьеру в августе 2016 года, сделав заявление об уходе из спорта на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Как известно, к участию в Олимпиаде в Рио Елену не допустили.

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