Анна Хилькевич ждет второго малыша

Актриса Анна Хилькевич сделала неплохую карьеру в кино, а теперь решила сделать ставку на жизнь семейную. Анна всерьез занялась вопросом расширения семьи и результат есть. Актриса готовится к появлению второго наследника.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 2 Апр 2018 в 8:25 PDT

Об интересном положении Хилькевич сообщила накануне в Insta. «Если бы сегодня было 1 апреля, то, возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку. Почти как мой муж. Ну а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днём все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я. Поэтому начнём понедельник вот с такой вот новости, ну, а всеми подробностями я обязательно поделюсь с вами позже. Так что дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами».

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 1 Апр 2018 в 12:00 PDT

Поклонники активно поздравляют актрису. Но что любопытно, не все уверены в том, что Анну можно назвать хорошей матерью. Несколько недель назад блогер Лена Миро довольно язвительно высказалась в адрес звезды «Универа». «Анна Хилькевич, одна из чёрных дыр Инстаграма и плохая актриса порноканала ТНТ, в 2015 году вышла замуж за богатого мужика и немедленно ему родила. Родить-то родила, вот только жизнь свою, как и другие козявки шоу-бизнеса, менять не планировала. Тусовки, съёмки, премьеры, а ребёнка спихнула на няньку», - писала Миро, припоминая жалобы актрисы на няню. Как отмечала блогер, няня оказалась у Анны шестой по счету.

«Гляжу на таких «матерей» и не понимаю, зачем они вообще рожают? Не хочешь менять свою жизнь - не надо тебе детей! Не в состоянии выделить на ребёнка время? Предохраняйся и не пытайся «родить и удержать мужа ребёнком»!», - рассуждала Миро.

Согласны с Леной?

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