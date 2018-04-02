Анфиса Чехова объявила о помолвке

Анфиса Чехова на выходных устроила сенсацию в Instagram. Звезда недвусмысленно объявила о помолвке. Поклонники поспешили поздравить Анфису, но как выяснилось - спешили слишком сильно.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 1 Апр 2018 в 1:29 PDT

«Можете меня поздравить. Oops!...I did it again», - написала Чехова к снимку, на котором запечатлены две руки с кольцами. Подписчики порадовались за ведущую, наперебой желали ей счастья, но...

«Спасибо за поздравления и лайки! Теперь точно придется оправдать ваши надежды и в ближайшее время выскочить замуж. Даже друзья и родственники повелись. Я не помню, когда последний раз разыгрывала кого-нибудь на 1-е апреля, но мне понравилось! Почти 80 000 лайков за 3 часа. Теперь буду разыгрывать чаще», - написала чуть позже Анфиса.

Напомним, в прошлом году Чехова рассталась с супругом Гурамом Баблишвили. «Мы сошлись в определенный период жизни, будучи веселыми, бесшабашными, бездетными, без груза ответственности. Он был гордым, я — вызывающей. Такими мы друг друга привлекли, чтобы научиться чему-то важному: смирять свою гордыню, терпеть, — рассуждала звезда о причинах разрыва. — Я стала в большей степени женственной, он — не мальчиком, а мужем. За эти годы мы друг друга трансформировали и поняли, что тем людям, в которых мы превратились, уже не комфортно вместе. Я хочу чего-то другого, он тоже. У нас прошла страсть, и мы стали смотреть в разные стороны. Какие у меня могут быть претензии к бывшему мужу? Их нет».

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