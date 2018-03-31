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Хайди Клум обнажилась для Maxim


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Она не раз говорила о том, как ей нравится позировать обнаженной. И пока Хайди Клум (Heidi Klum) прекращать не собирается. 44-летняя топ-модель, мать четверых детей с удовольствием позировала топлес для обложки нового номера Maxim.

В прошлом году Хайди говорила, что многие ее друзья не понимают в ее возрасте увлечения позировать перед объективом в первозданной красоте. «А я отвечаю: "А почему не сейчас?" Нам следует радоваться виду женского тела, и неважно, в каком оно возрасте», - поясняла звезда.

Так что можно предположить, что для съемок Maxim Клум не пришлось долго упрашивать. В сопроводительном интервью Хайди поделилась своим мнением о сексуальности. По ее мнению, это не только отличный внешний вид. «Уверенность в себе - сексуальна. Есть что-то притягательное в человеке, который выглядит комфортно и непринужденно с самим собой. Полагаю, это именно то, к чему всем нам следует стремиться».

«Мой нос вырастет, как у Пиноккио, если я скажу, что не чувствую прессинга из-за возраста. Разумеется, сейчас, в 44 года, я не выгляжу так, как в 24. Но будьте комфортны с самими собой и своим отражением в зеркале. Я не цепляюсь за прошлое, не ищу фонтан молодости. Все мы стареем, и я пытаюсь принять это без войны».

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0 Не нравится 0 Нравится 31.03.2018 Теги: Хайди Клум

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