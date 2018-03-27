 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Риз Уизерспун и Джим Тот устроили романтику


0 0

Они тайно поженились на ранчо в Калифорнии 26 марта 2011 года. Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) с тех пор продала свое ранчо, но ее любовь к мужу Джиму Тоту (Jim Toth) ничуть от этого не уменьшилась. В понедельник пара отметила очередную годовщину, и 42-летняя звезда выложила необычную фотографию.

 

На снимке видно, как они стоят на взлетной полосе где-то в сердце Америки с холмами и маленьким самолетом на заднем фоне. Риз стоит рядом с Джимом в ковбойской шляпе, голубой блузе, облегающих джинсах и ковбойских сапогах. Сам Джим одет в красно-синюю рубашку, черные брюки, коричневые туфли, пишет Daily Mail.

Пара никак не выдала своего местоположения, но кажется, что снимок был сделан где-то далеко от больших городов. Также непонятно, где их пятилетний сын Теннесси, а еще дети Риз, дочь Ава и сын Дикон, от ее бывшего мужа Райана Филлиппа.

Возможно, именно в таком отпуске и нуждалась Риз после тяжелого года. Сейчас актриса работает над вторым сезоном сериала «Большая маленькая ложь» с Николь Кидман, а также над телешоу «Маленькие огни повсюду» и телевизионным проектом с Дженнифер Энистон.
 



0 Не нравится 0 Нравится 27.03.2018 Теги: Риз Уизерспун Джим Тот

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • имим имим
    Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http://blagodelo.info (blagodelo.info)
    		28.03.18 01:02
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору