Валерия и Наргиз борются с домашним насилием

Тема домашнего насилия остается одной из самых актуальных для женщин. Но в то же время об этом стараются не говорить даже сами жертвы. Звездные леди, столкнувшиеся с подобным кошмаром, пытаются изменить ситуацию. Валерия и Наргиз вместе с другими известными девушками представили клип на песню «Нелюбовь» и призывают не молчать.

В ролике Наргиз Закировой снялись Лилия Волкова, Алсу Соловьева, Виктория Корнева, Майя Чеснокова и Валерия. По словам создателей клипа, в ролике представлены реальные истории героинь.

«Каждая из них подвергалась разного рода насилию со стороны мужчины, но рассказать о проблеме они решились только тогда, когда жизнь обрела нормальное русло. Каждая из них стала счастливой. Несмотря на то, что все эти истории уже оставлены в прошлом, девушки поделились ими в клипе, чтобы показать, что выход есть всегда».

«У нас с Наргиз эти страшные страницы жизни остались, слава богу, в прошлом, но сколько женщин и детей до сих пор страдает от домашних тиранов и деспотов! Не надо бояться менять свою жизнь, наше счастье - в наших руках», - пишет в Insta Валерия.

«По статистике, каждый день хотя бы одна женщина обращается в суд, но на следующий день забирает заявление, - говорится в описании клипа. - Почему это происходит? От сердобольности ли самих женщин, от страха предать огласке тайну и показать публично худшее, что может случиться в семье, или от незнания? В первую очередь - от незнания законов и своих прав», - говорится в анонсе.

А как вы считаете, стоит ли активно обсуждать тему домашнего насилия?