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Крис Эванс прощается с Капитаном Америкой


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Киновселенная Marvel недолго будет включать в себя Стива Роджерса, Капитана Америку. Крис Эванс (Chris Evans) подтвердил, что он больше не будет играть эту роль. И его последнее появление в образе полюбившегося многим супергероя ожидается в четвертом фильме про Мстителей, который выйдет в 2019 году.

 

Как сообщает издание The New York Times, Эванс покинет франшизу после того, как позднее в этом году будут пересняты некоторые сцены. «Лучше сойти с поезда раньше, чем они столкнут тебя с него», - сообщил Эванс.

Это не первый раз, когда возникают слухи о том, что Эванс намерен оставить роль Капитана Америки. В интервью со съемочной площадки выходящего вскоре фильма «Мстители: Война бесконечности» было много разговоров о том, что некоторые актеры из оригинального состава не будут больше сниматься в этих ролях и что это может быть последний раз, когда они собираются вместе.

Согласно комиксам, Стив Роджерс всего лишь один из Капитанов, некоторые из его комиксовых замен уже имеются и в кинематографической вселенной. Речь идет о Зимнем Солдате и Соколе. Фанаты давно уже распространяют слухи, что Роджерс может умереть в «Войне бесконечности» или следующем фильме, чтобы передать щит Капитана своему последователю.
 



0 Не нравится 0 Нравится 23.03.2018 Теги: Крис Эванс

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