Мария Кожевникова переживает за старшего сына

Мария Кожевникова старается быть идеальной мамой. Артистка растит трех замечательных мальчиков и уверяет, что ребята дарят ей настоящее счастье. Но быть мамой - это не только радости. И недавно Мария поделилась с подписчиками своей проблемой.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 17 Мар 2018 в 2:50 PDT

Как написала Мария, у ее старшего сына Ивана, которому недавно исполнилось 4 года, есть проблемы с речью. Мальчик запинается. И бесконечные походы по врачам пока проблему не решили.

«У всех врачей мнение разное: кто-то говорит, что само пройдет, кто-то выписывает таблетки, кто-то объясняет это тем, что ребенок слишком много знает и речевой аппарат не успевает за развитием... — поведала Мария. — Наш Ванька действительно очень смышленый для своего возраста мальчишка, и сам требует еще и еще. Например, сейчас просит на всех языках мультики про цифры — так учит и французский, и немецкий, и испанский, и даже китайский! Я не знаю, как быть, особенно, когда специалисты предлагают совершенно разные методы лечения, а у меня в таком случае возникает вопрос: нужно ли оно вообще?!»

Подписчики Марии, среди которых нашлись и логопеды, и неврологи, отметили, что у мальчика нет выраженной патологии и медикаменты тут излишни. Однако они порекомендовали ограничить просмотр мультиков. Также они дали ценный совет: просить ребенка говорить медленно.

Ранее Мария признавалась, что не всегда понимает своих старших сыновей, поэтому в какой-то момент решилась на посещение психолога. «У нас в стране почему-то не принято обращаться к детским психологам. Разве что когда уже назрела серьезная проблема... А зря! Дети переживают разные этапы взросления, и нам, родителям, порой бывает непросто их понять».

