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Звездная семья гордится Патриком Шварценеггером


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В четверг вечером Патрик Шварценеггер (Patrick Schwarzenegger) присутствовал на премьере нового фильма с его участием - «Полуночное солнце». Вся его знаменитая семья собралась на мероприятии для того, чтобы поддержать 24-летнюю звезду.

Мать Мария Шрайвер (Maria Shriver), сестры Кэтрин и Кристина, а также близкий друг Патрика Джастин Бибер прибыли на премьеру. Патрик, который является сыном Арнольда Шварценеггера, выглядел превосходно в темно-синем костюме и белоснежной рубашке. Мария Шрайвер появилась в платье с леопардовым принтом, а Кэтрин и Кристина – в темных нарядах.

Мария не смогла сдержать гордости от происходившего в тот вечер. «Это очень волнующе для него, - сказала она в интервью Entertainment Tonight. - Я чувствую, что все сделала правильно, когда вижу всех моих детей вместе и счастливых».

На красной ковровой дорожке Патрик появился вместе с Беллой Торн (Bella Thorne), которая снималась в картине вместе с ним. Актриса выбрала для мероприятия розовое искрящееся платье.

Фильм «Полуночное солнце» рассказывает о 17-летней Кэти, которую играет Белла, девушка вынуждена все время находиться дома из-за угрожающей ее жизни чувствительности к свету. Тем не менее под покровом темноты она играет на гитаре для путешественников на местной железнодорожной станции, где она и встречает очаровательного Чарли, которого играет Патрик. Фильм снят по мотивам одноименного японского романа.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 16.03.2018 Теги: Патрик Шварценеггер

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