Газманов против позднего отцовства

Все чаще родителями становятся люди, достигшие едва ли не преклонного возраста. Тенденция распространяется по всему миру и не могла миновать Россию. Так, бурное обсуждение вызвала новость о том, что Эммануил Виторган снова стал отцом в возрасте 78 лет. Олег Газманов не остался в стороне и озвучил свое мнение.

Певец, которому исполнилось 66 лет, находится в великолепной форме, несмотря на это Газманов считает, что детям необходимы молодые родители. Артист отметил, что не намерен пользоваться услугами суррогатных матерей или идти на какие-либо иные ухищрения, чтобы обзавестись младенцем. Он готов просто дождаться появления внуков. На еще одного собственного ребенка, как признается певец, у него уже не хватит сил, пишет издание «7 Дней».

«Рожайте, пока молодые: делайте, строгайте больше детей. Все же ребенку нужен молодой и энергичный папа, чтобы мог среагировать на подвижность своего чада. А в возрасте уже трудно угнаться за его активностью!» — процитировало певца издание «Собеседник».

Александр Маршал придерживается другого мнения. Он считает, что демографическая ситуация в стране такова, что лишними дети явно не будут. Самому Маршалу 60 лет, но некоторые усмотрели в его словах намек. Возможно, артист и сам намерен в ближайшем будущем заняться вопросом деторождения.

Напомним, о пополнении в семье Эммануила Виторгана стало известно 2 марта. Супруга артиста 55-летняя Ирина Млодик долго готовилась к беременности и сумела самостоятельно родить наследницу. Как уверяют врачи, сегодня возможность нормальной беременности зависит уже не от возраста, а от состояния здоровья женщины.

Источник фото: Globallookpress.com