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Никита Михалков травмировался


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Никита Михалков, будучи доверенным лицом кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, прибыл в Нижний Новгород для участия в дебатах и проведения встреч с волонтерами. Однако в городе с режиссером случилось ЧП – он упал и травмировал ногу, пришлось ехать в больницу.

Утром дебаты состоялись в местном телевизионном центре, для вещания на каналах «Россия 1» и «Россия 24», а также для радиоэфира. Затем режиссер поехал в избирательный штаб, чтобы встретиться с волонтерами. В штабе Михалков появился с корсетом на шее и пластырем на затылке. Отвечая на вопросы о случившемся, народный артист рассказал, что поскользнулся.

«Упал, когда выходил из машины по приезду в Нижний Новгород. Было очень скользко. Сделали перевязку, заклеили пластырем затылок, сделали МРТ, чтобы не было гематомы... Я сильно ударился головой», – объяснил Михалков.

Свое самочувствие режиссер назвал хорошим. Личный врач Михалкова отмечает, что у него отменное здоровье, он не имеет вредных привычек и редко болеет. Каждый день Михалков делает зарядку и растяжку мышц и связок, пишет издание StarHit. Помимо этого, во  время поста Михалков тщательно соблюдает запреты и предписания и ограничивает питание овощной диетой.
 



0 Не нравится 0 Нравится 15.03.2018 Теги: Никита Михалков

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