Джессика Альба рассказала о материнстве

Джессика Альба (Jessica Alba) рассказала журналу Redbook о своем отношении к материнству. Будучи матерью троих детей, 36-летняя актриса признается, что не нуждается во всеобщем прощении, когда совершает ошибки.

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) Фев 28, 2018 в 9:34 PST

«Мне не нужны соцсети в качестве терапии для того, чтобы сказать, что в какой-то день я облажалась как мать, - говорит Джессика. - Это все только мое дело. Мне безразлично, если кто-то хочет выставлять свое грязное белье в Интернете, но обо мне люди и так знают достаточно. Я совершаю ошибки постоянно».

Несмотря на то, что Альба старается избегать подобной публичности, пребывание в одиночестве ей тоже чуждо. «Иногда, когда я встречаюсь с друзьями, мы обсуждаем принятые нами верные и неверные решения. Тогда я могу сказать себе: да, это было глупо, - признается актриса. - Но потом ты выпиваешь бокал вина и двигаешься дальше».

Несмотря на занятость, Джессика обязательно выделяет время для простого общения со своим супругом Кэшем. «Я всегда стараюсь вернуться домой пораньше, чтобы искупать детей и побыть с ними перед сном, - сказала она. - После этого я и Кэш всегда ужинаем вместе и обсуждаем, как прошел наш день. Такие минуты нужны мне постоянно».

Совершенствуясь в искусстве материнства, Альба надеется стать примером для своих детей. «Я надеюсь, что, видя, как я не боюсь выходить из зоны комфорта, они обретут бесстрашие перед трудностями, - рассказывает она. - Я хочу, чтобы они знали, что нельзя сдаваться, когда становится тяжело, ведь именно в преодолении трудностей можно научиться чему-либо».

