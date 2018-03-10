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Джанабаева рассказала, как быть счастливой в браке


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Альбину Джанабаеву можно считать счастливицей. Дама уже более четырех лет живет в браке с Валерием Меладзе, и их отношения можно назвать гармоничными и счастливыми. И недавно Альбина решила рассказать подписчицам, как добиться взаимопонимания в семье.

 

Как поведала Альбина, секрет в том, чтобы не допускать появления пустоты в отношениях. «Любые отношения между людьми — это обмен энергией... Очень трудно и даже невозможно поддерживать отношения, когда ничего не получаешь взамен, когда в ответ пустота (ожидания, требования, упреки). Любые отношения должны наполнять. Для того, чтобы получить любовь и тепло, постарайтесь сначала найти его в себе и поделиться им с окружающими! Отдавайте, ничего не требуя взамен! Пусть счастье постучится в вашу дверь!» — написала Альбина.

Напомним, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева воспитывают двух сыновей, и первенец пары появился на свет, когда певец официально состоял в браке с Ириной, своей первой женой. Однако отношения с Ириной уже к тому моменту были неидеальными, брак давно дал трещину. Меладзе разрывался между двумя женщинами, но спустя 7 лет он расстался с Ириной и официально сошелся с Альбиной.

Ранее в одном из интервью артиста спросили, чем его покорила Альбина? «Я никогда об этом не задумывался, - ответил Валерий. - Я просто влюбился до безумия. Мы же, мужчины, когда влюбляемся, обычно не задумываемся, почему это произошло».
 



1 Не нравится 0 Нравится 10.03.2018 Теги: Альбина Джанабаева

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