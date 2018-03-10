Хью Грант снова стал отцом

Хью Грант (Hugh Grant) в пятый раз стал отцом, такой подарок актеру сделала его возлюбленная Анна Эберштейн (Anna Eberstein). И это уже их третий ребенок. Актер не имел возможности лично сообщить о радостной новости. Раньше него о рождении ребенка проговорилась в интервью Элизабет Херли (Elizabeth Hurley).

Рассказывая E! о своей дружбе с Грантом, она сообщила: «Мне очень повезло на протяжении 31 года дружить с этим человеком, он мой самый лучший друг. Он прекрасный человек. Мы часто видимся и много общаемся. Он же отец пятерых детей, и он великолепный папа. Он останется моим лучшим другом на всю жизнь».

Херли также рассказала о том, каким заботливым отцом является Грант, на шоу Энди Коэна. «У него родился еще один ребенок на прошлой неделе!» - сказала она. - Теперь их пятеро! Ему было больше пятидесяти лет, когда он впервые стал отцом. Он совершенно невероятный папа. Дети изменили его к лучшему».

Первый ребенок, сын, родился у Гранта и Эберштейн в 2012 году, в 2015 у них появилась дочь. Еще двое детей у Гранта имеются от его предыдущих отношений.

Кстати, к институту брака актер до сих пор относится скептически. «Я еще могу понять целесообразность брака, если вы нашли человека, который на 100 процентов «ваш». Тогда семья — это уютно и прекрасно. Но... люди так часто ошибаются! Думаю ли я, что человеческие существа предназначены для 40-летних моногамных отношений? Нет, нет и еще раз нет! Кто сказал, что это возможно? Только Библия. Но при этом никто и никогда не говорил, что все это хорошая идея».

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