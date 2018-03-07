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Шарлиз Терон предстала в неожиданном образе


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Шарлиз Терон (Charlize Theron) известна своими впечатляющими появлениями на красной дорожке и незабываемыми ролями в великолепных фильмах. А недавно появился новый трейлер фильма «Талли», где известная актриса предстает в совершенно неожиданном образе.

Терон, которой исполнилось 42 года, играет в новом комедийном фильме усталую мать троих детей, в том числе одного новорожденного. В новом трейлере видно, как персонаж Терон сражается с тяготами материнства и с идеей нанять няню. Как бы ни старалась героиня Терон, материнство дается ей с трудом, сопряжено с постоянной усталостью и нехваткой времени на сон.

Терон известна своими гламурными образами, но в трейлере она выглядит как обычная женщина, макияж и грим только подчеркивали все реалии жизни многодетных родителей. Когда брат страдающей матери предлагает ей нанять няню, она заявляет, что не хочет видеть незнакомых людей в своем доме, но потом все же соглашается, пишет Daily Mail.

Если судить по трейлеру, между няней, которую играет Маккензи Дэвис (Mackenzie Davis), и усталой матерью установятся отношения, которые в итоге позволят последней вновь вернуть контроль над своей жизнью.

У актрисы есть двое детей, поэтому ей было проще вжиться в роль. Для этого фильма она набрала около 16 килограммов веса, но быстро сбросила их сразу же по окончании съемок. Схожим образом она уже набирала вес для фильма «Монстр», за который в 2004 году получила множество наград, включая «Оскар» за лучшую женскую роль.
 



0 Не нравится 0 Нравится 07.03.2018 Теги: Шарлиз Терон

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