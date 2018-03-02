 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ди Каприо и Брэд Питт будут работать вместе


0 0

Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) и Брэд Питт (Brad Pitt) снимутся в фильме Квентина Тарантино о серийном маньяке Чарльзе Мэнсоне. Режиссер уже намекнул, что фильм расскажет историю о Лос-Анджелесе 1969 года, на пике движения хиппи. Работать актерам придется нелегко, ведь уже нашлись те, кто осудил звезд за съемки в такой картине.

Ди Каприо будет играть телезвезду Рика Далтона, а Брэд Питт - его напарника Клифа Бута.

Сестра Шэрон Тейт (Sharon Tate), актрисы, убитой так называемой «семьей Мэнсона» в 1969 году, выступила против фильма, утверждая, что его создатели не заботятся о чувствах семей и родственников жертв преступного клана, пишет Daily Mail.

Она заявляет, что Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт выбрасывают на ветер свою общественную ответственность и что фильм станет чествованием Мэнсона. По словам женщины, адвокаты Тарантино заявляли, что режиссер свяжется с ней, но этого до сих пор не произошло.

Нападкам подверглась и актриса Хилари Дафф (Hilary Duff), которая в другом фильме сыграла Шэрон. Напомним, на момент убийства Тейт была на восьмом месяце беременности, тогда она была супругой режиссера Романа Полански.

Тарантино заявлял, что работал над сценарием на протяжении пяти лет. На момент совершения преступлений «семьей Мэнсона» ему было семь лет. «Я очень взволнован возможностью рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которого больше нет», - говорит он.
 



0 Не нравится 0 Нравится 02.03.2018 Теги: Леонардо ди Каприо Брэд Питт

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору