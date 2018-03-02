Ди Каприо и Брэд Питт будут работать вместе

Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) и Брэд Питт (Brad Pitt) снимутся в фильме Квентина Тарантино о серийном маньяке Чарльзе Мэнсоне. Режиссер уже намекнул, что фильм расскажет историю о Лос-Анджелесе 1969 года, на пике движения хиппи. Работать актерам придется нелегко, ведь уже нашлись те, кто осудил звезд за съемки в такой картине.

Ди Каприо будет играть телезвезду Рика Далтона, а Брэд Питт - его напарника Клифа Бута.

Сестра Шэрон Тейт (Sharon Tate), актрисы, убитой так называемой «семьей Мэнсона» в 1969 году, выступила против фильма, утверждая, что его создатели не заботятся о чувствах семей и родственников жертв преступного клана, пишет Daily Mail.

Она заявляет, что Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт выбрасывают на ветер свою общественную ответственность и что фильм станет чествованием Мэнсона. По словам женщины, адвокаты Тарантино заявляли, что режиссер свяжется с ней, но этого до сих пор не произошло.

Нападкам подверглась и актриса Хилари Дафф (Hilary Duff), которая в другом фильме сыграла Шэрон. Напомним, на момент убийства Тейт была на восьмом месяце беременности, тогда она была супругой режиссера Романа Полански.

Тарантино заявлял, что работал над сценарием на протяжении пяти лет. На момент совершения преступлений «семьей Мэнсона» ему было семь лет. «Я очень взволнован возможностью рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которого больше нет», - говорит он.

