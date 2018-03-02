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Анна Семенович: «Цените себя в любом состоянии»


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Анна Семенович вчера, 1 марта, отметила свое 38-летие. Артистка все еще ощущает себя секс-символом, но в то же время подумывает о создании семьи. Впрочем, Анна придерживается мнения, что активничать в этом вопросе не следует и все сложится само собой.

В свое время у Анны были романы с весьма состоятельными мужчинами. Но Семенович вовсе не собирается писать книгу по теме «Как соблазнить олигарха» и вообще считает подобную литературу недостойной особого внимания. «Я верю в то, что есть определенные души, они приходят на эту планету, и все встречи заранее спрогнозированы. Каждый мужчина, приходящий в нашу жизнь на день, на период курортного романа или на длительное время, появляется специально - чтобы научить чему-то. Мы все друг друга учим», - говорит певица в новом интервью.

Семенович советует девушкам развивать внутренний мир, а не «охотиться» на мужчин.

«Начните уважать себя! Когда ты внутренне спокойна, противоположный пол это чувствует. Мужчины ценят в женщине загадку, нужно, прежде всего, верить в себя. А бегать с горящими глазами с надписью «свободная касса» – самое глупое, что можно сделать. <...>. Все в этой жизни временно, поэтому пройдет. Цените себя в любом состоянии», - цитирует звезду vokrug.tv.

Ранее мы писали:

Семенович продемонстрировала подтянутую фигуру. Звезда старательно занимается фитнесом. 

Семенович мешают выйти замуж. Возлюбленный звезды не торопится с оформлением отношений. 

У Анны Семенович новая любовь. Звезда увлечена очень интересным мужчиной. 



0 Не нравится 0 Нравится 02.03.2018 Теги: Анна Семенович

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