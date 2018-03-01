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Кит Ричардс извинился перед Миком Джаггером


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Кит Ричардс (Keith Richards) публично извинился перед Миком Джаггером (Mick Jagger).  Гитарист ранее заявил, что его коллега по группе The Rolling Stones нуждается в вазэктомии, поскольку в таком возрасте пора уже перестать делать детей.

 

Легендарный гитарист, которому исполнилось 74 года, нелестно отозвался о Мике, отце восьмерых детей, в одном интервью и намекнул, что Джаггеру следовало бы перестать зачинать наследников. Напомним, в 2016 году Мик стал отцом в восьмой раз, когда 29-летняя балерина Мелани Хэмрик родила ему сына Деверо.

«Время ему отдохнуть, - сказал тогда Кит о Мике. - Невозможно быть отцом в таком возрасте. Бедные дети». Но буквально через несколько часов после того, как интервью было опубликовано, Кит сказал: «Я очень сожалею обо всем, что сказал о Мике».

Кит признал, что перешел черту, и добавил, что извинился перед Миком и лично. Между Китом и Миком всегда существовали странные отношения – на грани любви и ненависти. В своей автобиографии 2010 года Кит назвал Мика «невыносимым». Но при этом он отметил, что музыкант бесподобен как фронтмен независимо от того, сколько костей ему хочется переломать.
 



0 Не нравится 0 Нравится 01.03.2018 Теги: Кит Ричардс Мик Джаггер

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