Кит Ричардс извинился перед Миком Джаггером
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Кит Ричардс (Keith Richards) публично извинился перед Миком Джаггером (Mick Jagger). Гитарист ранее заявил, что его коллега по группе The Rolling Stones нуждается в вазэктомии, поскольку в таком возрасте пора уже перестать делать детей.
Легендарный гитарист, которому исполнилось 74 года, нелестно отозвался о Мике, отце восьмерых детей, в одном интервью и намекнул, что Джаггеру следовало бы перестать зачинать наследников. Напомним, в 2016 году Мик стал отцом в восьмой раз, когда 29-летняя балерина Мелани Хэмрик родила ему сына Деверо.
«Время ему отдохнуть, - сказал тогда Кит о Мике. - Невозможно быть отцом в таком возрасте. Бедные дети». Но буквально через несколько часов после того, как интервью было опубликовано, Кит сказал: «Я очень сожалею обо всем, что сказал о Мике».
Кит признал, что перешел черту, и добавил, что извинился перед Миком и лично. Между Китом и Миком всегда существовали странные отношения – на грани любви и ненависти. В своей автобиографии 2010 года Кит назвал Мика «невыносимым». Но при этом он отметил, что музыкант бесподобен как фронтмен независимо от того, сколько костей ему хочется переломать.
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