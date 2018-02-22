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Дмитрий Шепелев заинтриговал спутницей


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Дмитрий Шепелев побывал в Большом театре, на опере «Манон Леско», где насладился пением Анны Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова. Шепелев также побывал за кулисами театра, где провел время с оперными звездами. Однако главной интригой вечера стал тот факт, что телеведущего сопровождала таинственная незнакомка.

«Спасибо моим выдающимся и щедрым друзьям за редкую возможность наслаждаться ими на сцене и за кулисами. Жду вашего возвращения в феврале», – написал Дмитрий в соцсетях.

Утверждается, что Шепелев посетил театр вместе с некой блондинкой, имя которой пока неизвестно. Присутствовавшие в зале зрители рассказали журналистам, что Дмитрий и его спутница пребывали в великолепном расположении духа, наслаждались постановкой и обществом друг друга, и можно предположить, что они находятся в близких отношениях.

СМИ предполагают, что новой спутницей Дмитрия может быть Екатерина Тулупова, бывший руководитель студии «Арх-предмет». В апреле 2017 года Екатерина и Дмитрий уже были замечены в московской кофейне за оживленным разговором. Поклонники Дмитрия надеются, что между парой имеется нечто большее, чем дружба. Также одной из возможных спутниц Шепелева считают Ксению Степанову, личного косметолога Жанны Фриске. После смерти Жанны Ксения помогла Дмитрию справиться с горем, пишет издание StarHit.



0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2018 Теги: Дмитрий Шепелев

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