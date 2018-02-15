Елене Захаровой предложили выйти замуж

Елена Захарова давно мечтала о ребенке. И в декабре прошлого года звезда родила прелестную девочку. А теперь выясняется, что актриса может скоро стать замужней дамой. Ведь возлюбленный Елены сделал ей предложение.

Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57) Фев 15, 2018 в 8:42 PST

Актриса, ставшая героиней программы «Судьба человека», рассказала Борису Корчевникову о своей второй половинке и планах на будущее.

«Мне сделали предложение руки и сердца, но я еще думаю», — заявила Елена. Звезда при этом отметила, что сейчас рядом с ней щедрый человек, причем говорила она вовсе не о финансах, а о личных качествах.

Актриса неоднократно заявляла, что настроена на создание семьи, более того, она готова снова родить ребенка. Несколько лет назад актриса пережила трагедию. Ее малышка Анна-Мария скончалась от острой вирусной инфекции. Спасти 8-месячного ребенка не удалось.

«Когда я потеряла первого ребенка, то у меня был страх, что я никогда больше не буду мамой», - вспомнила ту трагедию Елена. Теперь звезда снова стала мамой, но останавливаться явно она не планирует: «Если честно, я бы хотела еще одного ребенка. Надеюсь, что детородный возраст может быть до 50-ти. Я, конечно, не хотела так затягивать, но если Бог даст — я буду счастлива».

Ранее Елена призналась, что после последних родов ей удалось волшебным образом быстро похудеть, несмотря на то, что она не соблюдает диету и еще не приступила к занятиям спортом, поскольку свободное время предпочитает проводить с дочкой.