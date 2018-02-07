 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

«Илон, засекай». Как соцсети отреагировали на запуск Falcon Heavy


5 0

Илон Маск в очередной раз потряс мир. Накануне компания SpaceX успешно запустила к Марсу сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Причем изюминкой запуска стало присутствие на борту автомобиля Tesla Roadster из личной коллекции Маска. Соцсети бушуют.

Незадолго до старта Маск пояснил, что отправка автомобиля на Марс - демонстрация его чувства юмора. «Многие не понимают, в чем цель полета автомобиля на другую планету. Да ее, очевидно, нет. Обычно, когда тестируется новая ракета, они ставят что-то действительно скучное на борту, например блок из бетона, или кусок стали, или что-то в этом роде».

Разумеется, пользователи социальных сетей не остались к этому равнодушны. Менее чем за сутки Twitter и Insta буквально заполонили мемы и фотожабы. Причем "досталось" не только Маску, но и таким компаниям, как Uber и Apple, а также авто Lada Vesta. И это действительно смешно.

 
 
 


0 Не нравится 5 Нравится 07.02.2018 Теги: Илон Маск

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору