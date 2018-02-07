«Илон, засекай». Как соцсети отреагировали на запуск Falcon Heavy

Илон Маск в очередной раз потряс мир. Накануне компания SpaceX успешно запустила к Марсу сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Причем изюминкой запуска стало присутствие на борту автомобиля Tesla Roadster из личной коллекции Маска. Соцсети бушуют.

Незадолго до старта Маск пояснил, что отправка автомобиля на Марс - демонстрация его чувства юмора. «Многие не понимают, в чем цель полета автомобиля на другую планету. Да ее, очевидно, нет. Обычно, когда тестируется новая ракета, они ставят что-то действительно скучное на борту, например блок из бетона, или кусок стали, или что-то в этом роде».

Разумеется, пользователи социальных сетей не остались к этому равнодушны. Менее чем за сутки Twitter и Insta буквально заполонили мемы и фотожабы. Причем "досталось" не только Маску, но и таким компаниям, как Uber и Apple, а также авто Lada Vesta. И это действительно смешно.