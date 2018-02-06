Квентин Тарантино рассказал об ужасной ошибке

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино (Quentin Tarantino) нарушил молчание. Однажды на съемочной площадке фильма «Убить Билла» произошел инцидент с Умой Турман (Uma Thurman), актриса попала в аварию. И Тарантино назвал этот случай «величайшим сожалением всей его жизни».

В интервью, которое режиссер дал в понедельник Deadline, он признал себя виновным в том, что Турман села в машину, которая врезалась в дерево. Но одновременно с этим Квентин сказал, что «он виновен не так, как считают люди».

Интервью появилось через два дня после того, как Турман рассказала об инциденте в статье для New York Times, в том же материале она поведала в деталях о сексуальных домогательствах, совершенных Харви Вайнштейном, который был продюсером картины.

В понедельник Турман выложила запись аварии в Instagram. Тарантино говорит, что сожалеет о том, что позволил актрисе сесть за руль самой. По словам режиссера, не предполагалось, что Ума будет сама выполнять трюк, она должна была просто проехать на автомобиле.

Публикация от Uma Thurman (@ithurman) Фев 5, 2018 в 10:15 PST

«Я слышал о ее беспокойстве, - говорит Тарантино. - И, несмотря на это, мы все подготовили к съемке». Он сам проехал по дороге, где должна была ехать Турман, и пропустил нужный поворот, совершив ту же ошибку, которая позднее привела к катастрофе. «Как режиссер, ты учишься все время и иногда учишься на ужасных ошибках», - сказал Квентин.

Этот инцидент разрушил отношения между Тарантино и Турман, в которых никогда больше не было прежней доверительности.

