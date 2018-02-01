Джим Керри чист перед законом

Голливудский актер Джим Керри (Jim Carrey) теперь чист перед законом. Судья вынес решение, и вердикт таков: актер не имеет отношения к самоубийству бывшей девушки Катрионы Уайт (Cathriona White). Против Джима выступили мать и экс-супруг Катрионы, они обвинили актера в том, что именно он довел девушку до суицида.

Публикация от Jim Carrey (@jimcarrey__) Янв 27, 2018 at 2:38 PST

По данным обвинителей, Керри заразил Катриону ЗППП и после бросил ее. В дальнейшем он якобы заставил девушку молчать о произошедшем и приобретал для нее сильнодействующие обезболивающие лекарства под именем Артура Кинга. В сентябре 2015 года Уайт покончила с собой, приняв смертельную дозу обезболивающего.

Представитель Джима Керри подтвердил изданию Hollywood Reporter, что судебные тяжбы закончились 25 января, но не дал никаких комментариев, он сообщил, что актер хочет просто жить своей обычной жизнью.

Как пишет издание Mirror, сам Керри ранее подал встречный иск против матери Катрионы и ее бывшего мужа, заявляя, что девушка намеревалась расстаться с ним и пыталась шантажировать. Джим утверждает, что между мартом и августом 2013 года Катриона и ее адвокат угрожали заявить, что Керри якобы заразил ее герпесом, если он не выплатит ей семизначную сумму в долларах.

Актер признается, что он, несмотря ни на что, прощает Катриону и сохраняет теплые чувства к ней.

