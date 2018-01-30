Пора уже: Ванесса Паради созрела для брака

Даже если вам немного за 40, а может, и ближе к 50, есть надежда вступить в счастливый брак. Об этом говорят многие психологи, а французская звезда Ванесса Паради (Vanessa Paradis) подтвердит личным примером. 45-летняя актриса готовится к свадьбе.

















Летом Ванесса намерена сочетаться браком с французским актером и режиссером Самюэлем Беншетри (Samuel Benchetrit). По данным инсайдеров, приватная свадебная церемония состоится 19 июля 2018 года на острове Иль-де-Ре, расположенном в Атлантическом океане. Для Ванессы, долгое время прожившей вместе с голливудским актером Джонни Деппом (Johnny Depp), это будет первый брак. Для 44-летнего Беншетри - второй.

Как напоминают французские издания, Ванесса познакомилась с Самюэлем на съемках его фильма «Собака», в котором сыграла главную роль. Вместе влюбленные официально появились на кинофестивале в Локарно летом прошлого года.

Кстати, звезды предпочитают не распространяться об отношениях. Ранее Ванесса не раз говорила, что, несмотря на болезненный разрыв с Деппом, продолжает верить в любовь.

«В любви нет правых и виноватых. В отношениях и женщина, и мужчина правы по-своему, каждый со своей позиции. Для одного человека любовь означает одно, другой понимает ее иначе. Невозможно диктовать никому свои условия — как любить, как относиться друг к другу, как вести себя. Да и чувство это находится в постоянном движении, меняется. Даже в старости, глубокой старости, можно много нового узнать о любви».

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Источник фото: Globallookpress.com