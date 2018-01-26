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Риз Уизерспун посмеялась над неудачным снимком


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Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) стала жертвой чудовищной ошибки в работе с фотошопом. Снимок на обложке голливудского выпуска Vanity Fair удивил, возмутил и насмешил многих. Однако актриса смогла выйти из неприятной ситуации с достоинством и честью.

 

Риз не стала поднимать скандал, она отшутилась, что представляется в этом положении наилучшим выходом. Как пишет Daily Mail, в своем аккаунте в Twitter актриса вчера разместила сообщение следующего содержания: «Ну, теперь, наверное, узнали все. У меня три ноги. Надеюсь, вы сможете принять меня такую, какая я есть».

В тот же день актрису заметили гуляющей по Лос-Анджелесу. Риз была одета в простые джинсы и джемпер, она разговаривала по телефону и улыбалась при этом, демонстрируя, что случившееся ничуть не задело ее и что она предпочитает посмеяться над нелепой ошибкой и забыть ее.

Ранее Уизерспун говорила, что с годами стала более открытой. «В свои 20 лет я всего опасалась. Я не знала, что будет с моей карьерой, не знала, нравятся ли публике мои фильмы, я очень осторожничала в общении с людьми. Сейчас я чувствую себя другим человеком. Взросление – прекрасная штука. Наконец, становишься тем, кто ты есть, говоришь то, что имеешь в виду».
 



0 Не нравится 0 Нравится 26.01.2018 Теги: Риз Уизерспун

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