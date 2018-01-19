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Принц Уильям стал полностью лысым


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Члены королевской семьи умеют еще удивлять неожиданной сменой имиджа. Принц Уильям (William), который и так никогда не отличался богатой шевелюрой, решил совсем расстаться с волосами, побрившись налысо. Такой эксперимент вызвал шок у публики.

 

35-летний наследник британского трона появился 18 января в детском госпитале в Лондоне, чтобы отметить запуск программы «Шаг к здоровью». Она направлена на оказание помощи бывшим военным с трудоустройством в сфере здравоохранения. И в медицинское учреждение принц прибыл уже с новой «прической».

Почему принц решился побриться? Может, дело было в непринятии себя с лысиной. Принц Уильям часто шутил по поводу своих негустых волос. Однажды на одном из благотворительных мероприятий он заявил парикмахеру, что у того будет немного работы, поскольку волос у него почти нет.

А может, наследник старается выглядеть солиднее для брата. Ведь известно, что Уильям будет шафером на свадьбе у принца Гарри и Меган Маркл. Вопрос остается открытым. Однако вряд ли принц без волос будет менее любим публикой. Ведь неспроста в 2014 году герцог Кембриджский оказался более популярным среди британцев, нежели сама королева.

А что вы думаете по поводу нового образа принца?



0 Не нравится 1 Нравится 19.01.2018 Теги: принц Уильям

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