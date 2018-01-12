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Наталья Краско о супружеской измене


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В этом году Иван и Наталья Краско отметят трехлетие со дня свадьбы. Но не все в этом уверены. На днях появилась информация о супружеской измене Натальи. Девушка утверждает, что это всего лишь "черный пиар".

На днях некий молодой человек по имени Александр сообщил о романе с Натальей. По словам мужчины, он познакомился с девушкой минувшим летом, сблизились они благодаря увлечению поэзией. «Начались легкие звонки, мы стали встречаться, она читала мне стихи. Между мной и Натальей как были чувства, так и есть! Что касается Ивана Ивановича — я все прекрасно понимаю, но я свои чувства деть никуда не могу, и она тоже не может. У меня есть, и были, и будут отношения с Наташей», - приводили СМИ слова молодого человека.

Сама Краско решила прояснить ситуацию. По словам девушки, она знакома с Александром, но знакомство - поверхностное.

«Я его знаю, по сути, только по телевизионной программе. Я даже вас больше знаю, чем его, - заявила Наталья корреспонденту «ПитерТВ». - Меня это совершенно не касается. Мало ли придурков на свете. Мою репутацию эта ситуация никак не затрагивает. Я Александра не знаю. В меня действительно влюбляются - это нормально. Вообще, влюбляться - это нормально. А пиариться на моем имени - это ненормально. Пусть придут и скажут мне, Ивану Ивановичу все в лицо. Я готова всем и за все ответить, что было в моей жизни, но Александра в ней не было».

Ранее мы писали:

Невеста Ивана Краско не думает о детях. Девушка не готова стать матерью. 

Юрий Лоза заинтересовался браком Краско. Музыканта интересует, как актер общается с тещей.

Свадьба менеджера «Лукойла» с моделью спровоцировала скандал. 18-летняя модель Лиза Адаменко, как сообщается, встречалась с 55-летним Ивановым на протяжении нескольких лет. 



0 Не нравится 0 Нравится 12.01.2018 Теги: Наталья Краско

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