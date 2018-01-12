«Аэрофлот» готов судиться с Аршавиной

Журналисты продолжают расследование скандального инцидента на борту самолета «Аэрофлот» с участием Алисы Аршавиной. Дама грозит подать в суд на авиакомпанию и требует увольнения бортпроводницы, инициировавшей высадку женщины. Представители «Аэрофлота» заявили о возможности подать ответный иск.

Ранее Аршавина заявила о намерении обратиться в суд с иском о нанесении вреда здоровью. По словам дамы, ее дочь заболела после того, как Алису с ребенком "выставили на мороз".

Тем временем репортеры RT приводят отрывки из рапорта старшего бортпроводника рейса. В документе сообщается о том, что скандал начался после того, как Аршавина потребовала пересадить няню в бизнес-класс, предлагала стюардессам взятку (15 тысяч рублей), затем начала оскорблять членов экипажа и сообщила о том, что является майором ФСБ.

«Персонал терпел ее выходки до последнего, но женщина не реагировала на замечания и со словами «отстаньте, я сама решу, что мне можно, а что нет» за 200 метров до взлетно-посадочной полосы начала демонстративно менять ребенку подгузник. В салоне установился невыносимый запах. Командир заявил, что если она не перестанет нарушать правила авиакомпании, то он примет решение о снятии ее с борта», — сообщается в рапорте.

После снятия с рейса Аршавина объяснилась с полицией и написала заявление на стюардессу Анастасию Куракину. Представители «Аэрофлота» подчеркивают, что бортпроводница действовала по правилам. «Компания не пойдет на отстранение стюардессы, поскольку она действовала согласно всем инструкциям. Также «Аэрофлот» не намерен извиняться перед госпожой Аршавиной, которая хамила сотрудникам и нарушала правила поведения на борту», — заявил пресс-секретарь.

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