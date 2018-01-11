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Максим Фадеев прокомментировал слухи о помолвке с Закировой


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Последние две недели пользователи соцсетей обсуждали новость о помолвке Максима Фадеева с Наргиз Закировой. Продюсер не выдержал накала страстей и сделал официальное заявление для фанатов.

Продюсер заявил в своем блоге, что слухи о помолвке с Наргиз – сплошное вранье. «Да, действительно, я подарил ей на Новый год кольцо. Это правда. Такие кольца мы дарим всем нашим артистам, которых считаем своей Семьей. Оно выполнено из чистого золота, и на него нанесены специальные символы, обозначающие принадлежность к Семье. Так что мое «предложение» Наргиз — это бред», - пояснил Фадеев.

Кто-то из поклонников поблагодарил Фадеева за откровенность и разъяснения, некоторые стали обвинять журналистов в распространении сплетен, а кто-то посчитал, что продюсер намеренно держал долгую паузу, чтобы создать интригу и привлечь внимание к своим подопечным, пишет издание «7Дней».

Шумиха возникла не на пустом месте. 31 декабря в Сети появились интригующие фото: на одном из снимков было видно, как Максим Фадеев надевает на безымянный палец Наргиз золотое кольцо. Подпись к фото гласила: «Встречаем Новый год с моей любимой певицей». Наргиз в ответ написала: «В преддверии умопомрачительных свершений творила магию растущая луна. Тебе я протянула руку, нежный гений. Я музыкой и неустанным вдохновением, моей мечтой навек обручена».  

Кто-то сразу стал поздравлять пару с помолвкой, некоторые заподозрили, что артисты просто веселятся в праздничную ночь. Один подписчик отметил, что о помолвке не может быть и речи, поскольку продюсер в соседнем посте опубликовал фото своей семьи.
 



0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2018 Теги: Максим Фадеев Наргиз Закирова

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