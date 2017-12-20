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Курниковой советуют забыть о сексе


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У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса (Enrique Iglesias) большая радость. На выходных бывшая теннисистка родила королевскую парочку - мальчика и девочку. Но специалисты предупреждают - в ближайшее время счастливые родители могут столкнуться с некоторыми трудностями.

Малыши Николас и Люси родились 16 декабря в одной из клиник Майами. Анна и Энрике пока воздерживаются от официальных заявлений, но это вполне в духе пары. Некоторые светские обозреватели подшучивают, что Курниковой и Иглесиасу стоит написать книгу «Как оставаться самой закрытой парой в Голливуде».

Тем временем перинатальный психолог Нателла Колобова в беседе с журналистами издания «Российский Диалог» заметила, что, по всей вероятности, теперь Анне придется кардинально изменить привычный образ жизни.

Специалист рекомендует звезде подумать о курсе восстановления после родов и поиске надежной няни, ведь забота о двух младенцах - дело весьма хлопотное. Колобова также предположила, что появление наследников отразится и на качестве сексуальной жизни звездной пары. «Про секс, как правило, в таких случаях можно забыть на год», – заметила Колобова.

Ранее мы писали:

Анна Курникова: «Я стала знаменитой не из-за внешности». По мнению спортсменки, если бы не ее восьмое место в топ-10 ракеток мира, на нее мало бы кто посмотрел. 

Анна Курникова рассказала о планах стать мамой. Звезда планирует наследников. 

Энрике Иглесиас: «Брак не имеет значения». По словам артиста, Анна слишком умна, чтобы выйти за него замуж. 


0 Не нравится 1 Нравится 20.12.2017 Теги: Анна Курникова

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Обсуждение 11  

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  • Ляля
    Кто такая Курникова?кто она есть сейчас?
    		 20.12.17 17:50
         
    -1
         
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  • Персикова
    Всю оставшуюся жизнь буду переживать , что в своё время не было рядом такого замечательного психолога и я ошибочно думая , что так и надо , занималась сексом с мужем практически сразу после рождения сына . А надо было год-то подождать ))) ps - Сколько же развелось этих доморощенных горе-консультантов ??? И ведь кто-то слушает и следует их советам.
    		20.12.17 15:50
         
    2
         
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    • Эксперт
      Есть физиологическая необходимость воздержаться после родов, женскому организму нужно время для восстановления. Да и психологически нормальной молодой маме не до секса. Было модно позиционировать себя сексуально активными, пару лет назад, невзирая на противопоказания и отсутствие желания. Кто то мужа так держал, кто то просто только язык секса воспринимает. Этот тренд уже не актуален, в моде естетственность и уважение женщины и ее границ.
      		20.12.17 16:19
           
      -3
           
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  • Хо-Хо
    Ржу. Думаю, что с их достатком и любовью и спанцев к детям, они и няню наймут, и родители помогут, и секс у них будет )))
    		 20.12.17 11:45
         
    2
         
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  • Лисичкина дочь волгоград
    Перинатальный психолог...... твою мать)))) пытается давать советы по поводу сексуальной жизни молодых родителей. И еще утверждает,что "про секс скорее всего придется забыть на год". Каждый суслик в поле агроном....... Ей богу, не смешите.Кто вы такие, чтоб Курникова с Иглесиас прислушивались к вашим бредовым предположениям. Сидите тихо и не пылите.
    		 20.12.17 10:16
         
    15
         
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