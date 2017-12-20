Курниковой советуют забыть о сексе
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У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса (Enrique Iglesias) большая радость. На выходных бывшая теннисистка родила королевскую парочку - мальчика и девочку. Но специалисты предупреждают - в ближайшее время счастливые родители могут столкнуться с некоторыми трудностями.
Малыши Николас и Люси родились 16 декабря в одной из клиник Майами. Анна и Энрике пока воздерживаются от официальных заявлений, но это вполне в духе пары. Некоторые светские обозреватели подшучивают, что Курниковой и Иглесиасу стоит написать книгу «Как оставаться самой закрытой парой в Голливуде».
Тем временем перинатальный психолог Нателла Колобова в беседе с журналистами издания «Российский Диалог» заметила, что, по всей вероятности, теперь Анне придется кардинально изменить привычный образ жизни.
Специалист рекомендует звезде подумать о курсе восстановления после родов и поиске надежной няни, ведь забота о двух младенцах - дело весьма хлопотное. Колобова также предположила, что появление наследников отразится и на качестве сексуальной жизни звездной пары. «Про секс, как правило, в таких случаях можно забыть на год», – заметила Колобова.
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Обсуждение 11
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ЛяляКто такая Курникова?кто она есть сейчас?
20.12.17 17:50
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Всю оставшуюся жизнь буду переживать , что в своё время не было рядом такого замечательного психолога и я ошибочно думая , что так и надо , занималась сексом с мужем практически сразу после рождения сына . А надо было год-то подождать ))) ps - Сколько же развелось этих доморощенных горе-консультантов ??? И ведь кто-то слушает и следует их советам.
20.12.17 15:50
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ЭкспертЕсть физиологическая необходимость воздержаться после родов, женскому организму нужно время для восстановления. Да и психологически нормальной молодой маме не до секса. Было модно позиционировать себя сексуально активными, пару лет назад, невзирая на противопоказания и отсутствие желания. Кто то мужа так держал, кто то просто только язык секса воспринимает. Этот тренд уже не актуален, в моде естетственность и уважение женщины и ее границ.
20.12.17 16:19
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На год ??? Чухню несёте , смешно читать . Какой тренд ? Мода на секс и роды ?))) Вы такой же эксперт , как я балерина .
20.12.17 16:26
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ПерсиковаЯ понимаю , что у кого-то из женщин в первый месяц могут быть физиологические проблемы из-за тяжелых родов и т.д. Но писать о том , что на год надо женщине забыть о сексе - это даже не смешно.
20.12.17 16:31
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ЭкспертЯ про год не писала. Про моду на роды тоже. Женщина должна воздержаться от секса несколько месяцев, если роды были без осложнений, если с осложнениями, то гинеколог определяет время воздержания. Не буду вдаваться в подробности физиологических процессов, каждому это доступно. И повторюсь, нормальной женщине первое время после родов не до секса. Не говоря о том, что грудное вскармливание значительно снижает либидо. Это природа позаботилась о том, что бы озабоченные занимались детьми-)
20.12.17 17:37
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Хо-ХоРжу. Думаю, что с их достатком и любовью и спанцев к детям, они и няню наймут, и родители помогут, и секс у них будет )))
20.12.17 11:45
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Лисичкина дочь волгоградПеринатальный психолог...... твою мать)))) пытается давать советы по поводу сексуальной жизни молодых родителей. И еще утверждает,что "про секс скорее всего придется забыть на год". Каждый суслик в поле агроном....... Ей богу, не смешите.Кто вы такие, чтоб Курникова с Иглесиас прислушивались к вашим бредовым предположениям. Сидите тихо и не пылите.
20.12.17 10:16