Курниковой советуют забыть о сексе

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса (Enrique Iglesias) большая радость. На выходных бывшая теннисистка родила королевскую парочку - мальчика и девочку. Но специалисты предупреждают - в ближайшее время счастливые родители могут столкнуться с некоторыми трудностями.

Малыши Николас и Люси родились 16 декабря в одной из клиник Майами. Анна и Энрике пока воздерживаются от официальных заявлений, но это вполне в духе пары. Некоторые светские обозреватели подшучивают, что Курниковой и Иглесиасу стоит написать книгу «Как оставаться самой закрытой парой в Голливуде».

Тем временем перинатальный психолог Нателла Колобова в беседе с журналистами издания «Российский Диалог» заметила, что, по всей вероятности, теперь Анне придется кардинально изменить привычный образ жизни.

Специалист рекомендует звезде подумать о курсе восстановления после родов и поиске надежной няни, ведь забота о двух младенцах - дело весьма хлопотное. Колобова также предположила, что появление наследников отразится и на качестве сексуальной жизни звездной пары. «Про секс, как правило, в таких случаях можно забыть на год», – заметила Колобова.

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