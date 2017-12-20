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Андрей Мягков: «"Иронию судьбы" превратили в посмешище»


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В этом году зрители Первого канала в новогоднюю ночь не увидят ни Примадонну, ни «Иронию судьбы». Накануне стало известно, что традиция меняется. Актер Андрей Мягков этому даже рад.

Первый канал неизменно представлял «Иронию судьбы» каждое 31 декабря с 2007 года. Но теперь фильма в программе нет. Как заметила пресс-секретарь телеканала Лариса Крымова, вероятно, это связано с истечением прав на показ.

«То, что "Иронию судьбы" не будут показывать, я только приветствую, - заявил исполнитель роли Лукашина Андрей Мягков. - Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище».

Репортеры телеканала «360» поинтересовались у Мягкова, не пора ли отечественным кинематографистам подумать о новом новогоднем кинохите. «Это не от поры зависит. Это зависит от таланта режиссера, которого, к несчастью, уже нет», — ответил актер.

Впрочем, поклонникам «Иронии судьбы» не стоит волноваться. Картину 31 декабря 2017 года покажет телеканал «Россия-1».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 20.12.2017 Теги: ирония судьбы

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