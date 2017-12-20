В этом году зрители Первого канала в новогоднюю ночь не увидят ни Примадонну, ни «Иронию судьбы». Накануне стало известно, что традиция меняется. Актер Андрей Мягков этому даже рад.

Первый канал неизменно представлял «Иронию судьбы» каждое 31 декабря с 2007 года. Но теперь фильма в программе нет. Как заметила пресс-секретарь телеканала Лариса Крымова, вероятно, это связано с истечением прав на показ.

«То, что "Иронию судьбы" не будут показывать, я только приветствую, - заявил исполнитель роли Лукашина Андрей Мягков. - Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище».

Репортеры телеканала «360» поинтересовались у Мягкова, не пора ли отечественным кинематографистам подумать о новом новогоднем кинохите. «Это не от поры зависит. Это зависит от таланта режиссера, которого, к несчастью, уже нет», — ответил актер.

Впрочем, поклонникам «Иронии судьбы» не стоит волноваться. Картину 31 декабря 2017 года покажет телеканал «Россия-1».

Ранее мы писали:

Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.​

На новый лад: ремейки старых российских кинолент

Не оливье перед телевизором: как еще встретить Новый год. Встречать Новый год можно по-разному, но, как говорят, как его встретишь — так и проведешь.

Источник фото: Globallookpress.com