Не оливье перед телевизором: как еще встретить Новый год

Новогодний стол, «Ирония судьбы», фейерверк… Встречать Новый год можно по-разному, но, как говорят, как его встретишь — так и проведешь. Этот праздник, навевающий нам теплые воспоминания о детстве, предназначен для того, чтобы подарить огромный заряд положительных эмоций в ожидании чего-то нового.

А теперь вспомните, как это происходит на самом деле: за подготовкой к празднику — домашними хлопотами, уборкой, готовкой — пролетает целый день, и только к 22:00 мы садимся за праздничный стол, вымотанные, загруженные бытовыми мыслями, уставшие и даже раздраженные. Как вернуть себе яркие и волшебные эмоции в этот праздник?

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Первый совет для тех, кто хочет перестать сломя голову переделывать 31 декабря все домашние дела, — не стоит готовить новогодние блюда в таком количестве!

Оливье в тазике с балкона не стоит таких огромных усилий и затрат вашего драгоценного времени. Вам стоит подумать: чем именно хочется удивить или побаловать себя в Новый год? Если записывать все мысли, пришедшие на этот счет, можно легко составить план действий по наполнению новогодней ночи прекрасными событиями!

Времена меняются, и мы уже не хотим просиживать весь праздник у телевизора. Современные люди предпочитают активно отдыхать, получать сильные эмоции от путешествий и досуга. Так давайте внесем позитивные изменения в привычный ход праздника!

1. В Новый год — зимние виды спорта!

В Подмосковье есть множество дивных мест для катания на лыжах. Снег выстреливает из пушек, мягко хрустит под лыжней, свежий воздух покалывает в носу...

Вспомнили, как расслабляет этот зимний вид спорта? Тем, кто не умеет и боится кататься на лыжах, можно рассмотреть катание на надувных санках — тюбах. Тюбинг не опасен, катающиеся не рискуют упасть и что-нибудь сломать, к тому же это пока необычный вид досуга в России. Безопасный и мягкий спуск гарантирован благодаря форме тюба, напоминающей пончик.

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Целые дорожки на многих площадках Подмосковья отводятся для тюбинга. Только представьте, как отрадно будет поужинать за семейной беседой после насыщенного праздничного дня. Вы надолго запомните непередаваемые ощущения от этого дня, главное — собрать веселую компанию. Можно раскрывать свой потенциал на снежных горках в одиночку, а можно развлекаться на ней с друзьями, что будет еще веселее. Проведите семейный праздник по традиции всей семьей, еще и за городом — и все останутся довольны.

Новогоднюю ночь можно провести в шале при трассах, а можно вдоволь накататься днем и вернуться домой к праздничному столу с чувством легкого голода и приятной усталостью. Откажитесь от сложных в приготовлении блюд, закажите десерты у любимых кондитеров, запеките курицу и порежьте свежие овощи... Главное — сохраните бодрый настрой! А лыжи и санки обеспечат радостные эмоции и аппетит всей семье!

2. Нет времени выбраться из города? Всей семьей на каток!

Москва славится изобилием прекрасных катков: парк Горького, ВДНХ, Сокольники, Красная площадь и еще много других мест могут похвастаться непередаваемой атмосферой и качественным покрытием.

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На катке у нас есть не только новогодняя ночь — мы можем провести на нем целый день! И если подготовиться к этому мероприятию немного заранее, то новогодние праздники будут волшебными и запоминающимися. Кроме того, более двадцати московских парков 31 декабря предлагают свою развлекательную программу: световые инсталляции на стереокатке в Парке Горького, отрывки из спектаклей и песни Высоцкого в Таганском парке и креативная театрализованная вечеринка в парке «Красная Пресня».

Катание на коньках взбодрит вас, а если вдруг станет холодно — побалуйте себя горячим шоколадом или бокалом пряного глинтвейна в соседнем кафе.

3. Предновогодние активности

Керлинг, театральное представление, мастер-классы по изготовлению новогодних свечей, керамических фигурок или фонариков с пожеланиями, роспись пряников, семейная фотосессия, запись новогоднего хита в студии — вокруг есть море возможностей незабываемо встретить грядущий Новый год в кругу семьи или друзей.

Кулинарные мастер-классы — возможность не только приготовить необычайно вкусный торт, но и хорошенько посмеяться и отдохнуть в процессе его приготовления. Семейный квест — отличный вариант новогоднего развлечения. Мы сами создаем себе новогоднее настроение, так что хватит ждать чуда: берите все в свои руки, фантазируйте и меняйтесь, ведь Новый год — это время перемен!

Наталья Авдеева — предприниматель, бизнес-эксперт,

основатель event-агентства Gold Stream.