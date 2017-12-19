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Валентин Гафт готовится к выписке


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Валентин Гафт быстро поправляется после проведенной ему накануне операции на руке. Артист готовится к выписке и появится на сцене театра «Современник» уже в конце месяца.

 

Известно, что актер не находится в больнице постоянно, периодически покидая ее стены. Когда Гафту позвонили корреспонденты КП, он сообщил, что не может разговаривать, поскольку его ждет машина и он торопится.

В конце прошлой недели 82-летний актер сам обратился к врачам, поскольку появились боли в руке из-за старой травмы.  Как сообщил режиссер Саид Багов, Гафт планировал заняться здоровьем после премьеры спектакля «Пока существует пространство», но боль стала нестерпимой, врачи настояли на срочной операции.

«Накануне мы репетировали, — рассказывал актер Саид Багов. — Валентин Иосифович, конечно, знал, что ему предстоит плановое обследование, и собирался играть спектакль в назначенную дату. Однако во время осмотра выяснилось, что ему требуется неотложная операция, так как есть возможность заражения».

Известно, что Гафт и Саид Багов вместе играют в новом спектакле: Гафт - отчима, а Багов – пасынка. Репетиции начались еще два года назад. В процессе работы Багов отметил, что мэтр не страдает звездной болезнью, он часто сомневается в себе.

Как сообщает издание «7Дней», ранее Иосиф Кобзон пожелал актеру скорейшего выздоровления: «Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления».

Спектакль с участием Валентина Гафта «Пока существует пространство» состоится 29 декабря.



0 Не нравится 1 Нравится 19.12.2017 Теги: Валентин Гафт

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