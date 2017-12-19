Анна Курникова подарила двойню Иглесиасу

Поздравляем Анну Курникову! Бывшая звезда корта теперь счастливая мама. По данным TMZ, 16 декабря спортсменка родила двойню в одном из госпиталей Майами.

Как стало известно, мальчика назвали Николас, а девочку Люси. Сами счастливые родители пока не спешат с официальными сообщениями. Как отмечают светские обозреватели, с ноября Анна предпочитала не появляться на публике.

С певцом Энрике Иглесиасом (Enrique Iglesias) теннисистка вместе более 15 лет. Отношения звезд регулярно обсуждаются в прессе, знаменитостям то прочили скорое расставание, то сплетничали о свадьбе, но сами Анна и Энрике личное не обсуждали.

В прошлом году Курникова в одном из интервью обмолвилась о готовности стать мамой. «Я хотела бы стать мамой, но лет через 10. У нас еще есть время, мы достаточно молоды, этот вопрос еще не горит», - рассуждала Анна.

Кстати, сочетаться браком спортсменка и артист пока тоже не собираются. «Брак для меня сам по себе не важен. У меня гармоничные, счастливые отношения, вот что имеет значение. Я верю в обязательства. Я верю в то, что следует быть открытым, полностью доверять партнеру и уважать друг друга», — говорила Анна.

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Анна Курникова: «Я стала знаменитой не из-за внешности». По мнению спортсменки, если бы не ее восьмое место в топ-10 ракеток мира, на нее мало бы кто посмотрел.

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