Анна Курникова подарила двойню Иглесиасу
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Поздравляем Анну Курникову! Бывшая звезда корта теперь счастливая мама. По данным TMZ, 16 декабря спортсменка родила двойню в одном из госпиталей Майами.
Как стало известно, мальчика назвали Николас, а девочку Люси. Сами счастливые родители пока не спешат с официальными сообщениями. Как отмечают светские обозреватели, с ноября Анна предпочитала не появляться на публике.
С певцом Энрике Иглесиасом (Enrique Iglesias) теннисистка вместе более 15 лет. Отношения звезд регулярно обсуждаются в прессе, знаменитостям то прочили скорое расставание, то сплетничали о свадьбе, но сами Анна и Энрике личное не обсуждали.
В прошлом году Курникова в одном из интервью обмолвилась о готовности стать мамой. «Я хотела бы стать мамой, но лет через 10. У нас еще есть время, мы достаточно молоды, этот вопрос еще не горит», - рассуждала Анна.
Кстати, сочетаться браком спортсменка и артист пока тоже не собираются. «Брак для меня сам по себе не важен. У меня гармоничные, счастливые отношения, вот что имеет значение. Я верю в обязательства. Я верю в то, что следует быть открытым, полностью доверять партнеру и уважать друг друга», — говорила Анна.
Ранее мы писали:
Анна Курникова: «Я стала знаменитой не из-за внешности». По мнению спортсменки, если бы не ее восьмое место в топ-10 ракеток мира, на нее мало бы кто посмотрел.
Анна Курникова рассказала о планах стать мамой. Звезда планирует наследников.Энрике Иглесиас: «Брак не имеет значения». По словам артиста, Анна слишком умна, чтобы выйти за него замуж.
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Обсуждение 5
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СимаПоздравляю! Мне они так нравятся! А теперь двойное продолжение!
19.12.17 12:43
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Замечательно , поздравляю! Энрике, надо бы жениться на матери своих детей.
19.12.17 11:21
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омг!Действительно, ужасно приятная новость! Он очарователен и она вызывает хорошие эмоции. Прекрасное продолжение их сказки
19.12.17 11:10
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НетуникаОй, как же я рада за них!!! Он будет таким хорошим папой, как и все мужчины - испанцы. И сразу двое малышей. Вот счастье-то!!!!!!!!!!!
19.12.17 10:30
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ПрелестьУра! Ура! Ура! Анюта the best! Поздравляю!
19.12.17 10:15