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Вечер этикета от Марии Буше в ресторане-­теплоходе «Ласточка»


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В преддверии Нового Года в шикарном московском ресторане-теплоходе «Ласточка»  состоялся Вечер Этикета в формате ужина с участием Марии Буше. Мероприятие было организовано Австрийской Высшей Школой Этикета и представителями заведения специально для журналистов и блогеров.

Вечер этикета от Марии Буше в ресторане-теплоходе «Ласточка»

Директор Австрийской Высшей Школы Этикета Марии Буше провела увлекательную лекцию с погружением в мир тонкостей столового этикета, хороших манер и воспитания, принципов поведения истинных леди и джентльменов. Теоретические познания и практические советы были разбавлены тонким и изящным юмором Марии и активным участием в диалоге гостей вечера.

Марии является специалистом международного класса по всем видам этикета, прошла обучение в лучших европейских школах этикета для истинных леди, имеет опыт работы в зарубежных компаниях более 17 лет. 

Вечер этикета от Марии Буше в ресторане-теплоходе «Ласточка»

На вечере обсуждались различные виды этикета: светский, деловой, столовый, винный, а также актуальные в преддверии Новогодних праздников темы преподнесения и получения подарков, проведения семейных торжеств и поведения во время отдыха на международных курортах.

Специальными гостями вечера стали телеведущая Первого канала Светлана Абрамова и актриса Анастасия Макарова.

 

 
 
 

Превосходные угощения от шеф-повара ресторана прекрасно дополнили уютную атмосферу вечера и позволили в полной мере оценить фирменную кухню заведения - исключительную по своей подаче, но простую и комфортную на вкус.

 

 
 
 

Двухпалубный ресторан-теплоход «Ласточка»  - уникальный столичный проект, где возможно насладиться изысканной средиземноморской кухней любуясь непревзойденными видом знаковых речных пейзажей Москвы, богатой историей, традициями и неповторимой элегантностью.

Инстаграм Марии Буше: @mariiboucher
Инстаграм ресторана Ласточка: @lastochkamsk
Сайт Австрийской Высшей Школы Этикета: https://ladies-school.com/
Cайт ресторана «Ласточка»: http://restoran-lastochka.ru


Публикуется на правах рекламы



0 Не нравится 0 Нравится 18.12.2017 Теги: Вечер Этикета Австрийская Высшая Школа Этикета

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