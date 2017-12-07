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Плющенко против бойкота Олимпиады


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В СМИ и Сети продолжается обсуждение отстранения сборной России от участия в Олимпиаде-2018. И многих волнует вопрос возможного выступления спортсменов под нейтральным флагом. Свое мнение высказал и олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не будет бойкотировать Олимпийские игры в Пхенчхане, несмотря на решение Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной.

А Евгений Плющенко призывает спортсменов не думать о политике.

По словам фигуриста, он опасался, что россиян вообще не допустят.

«Даже под нейтральным флагом нашим олимпийцам надо выступать, ни в коем случае нельзя бойкотировать. Если бы я себя поставил на их место, то я бы выступал. Мы, спортсмены, все равно представляем Россию, в душе россияне, поэтому не ехать, как мне кажется, будет неправильно. Люди, которые так говорят, далеки от спорта».

Кстати, сегодня с призывом к российским спортсменам выступило министерство культуры Южной Кореи: «Мы выражаем надежду, что мы сможем увидеть на Играх много российских атлетов, которые в очередной раз покажут неоднократно продемонстрированные на предыдущих спортивных состязаниях выдающиеся результаты».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 07.12.2017 Теги: Евгений Плющенко

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