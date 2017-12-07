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Мэтт Смит жалеет Меган Маркл


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Мэтт Смит (Matt Smith), сыгравший принца Филиппа в популярном сериале «Корона», рассказал о том, что он думает о грядущей королевской свадьбе. Актер во время интервью неожиданно признался, что ему жаль Меган Маркл (Meghan Markle).

Мэтт  признался, что он жалеет только что обручившуюся актрису, потому что «жизнь, которую она вела раньше, для нее закончилась».

«Мне жаль ее, - признался он в интервью Vanity Fair. - Это такие значительные перемены, начало новой большой жизни. Прежняя жизнь для нее закончилась. И все же она выходит замуж за принца Британии – это должно быть очень волнительно».

Клэр Фой (Claire Foy), также снявшаяся в сериале «Корона», поделилась своими мыслями о свадьбе Меган и Гарри. Она считает, что это большой шаг вперед для королевской семьи.

«Вы должны понимать, что Элизавета запрещала своей сестре выйти замуж за разведенного мужчину, - сказала она. - То, что происходит, указывает на значительные изменения. Сейчас другие времена, и королевской семье приходится меняться. Такого не произошло бы 50 лет назад. Я думаю, именно поэтому монархия и выживает и процветает, что они хотят меняться и прислушиваться к людям и понимают, что некоторые моменты безнадежно устарели и от них следует отказаться».

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 07.12.2017 Теги: Мэтт Смит Клэр Фой Меган Маркл

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