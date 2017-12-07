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Ида Кехман показала довольную дочь


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Светская львица Ида Кехман наслаждается материнством. И на днях не смогла удержаться от соблазна показать свою очаровательную дочку Анастасию. И стоит отметить, что девочка улыбается так же обворожительно, как и мама.

 

На фото 9-месячная Анастасия запечатлена в кресле в компании плюшевого мишки. «Скучала дама у камина, Полуоткинувшись спиной, На бархат кресла под собой...» - подписан снимок.

Подписчики Иды в восторге: «Девочке очень повезло с внешностью», «Какая прелесть! Какое счастье! Дочка - комплимент вселенной маме», «Какая красотка! Ей невероятно повезло, что похожа на Вас».

Напомним, в прошлом году Ида сочеталась браком с Владимиром Кехманом. В апреле дама родила первенца. Как рассказывал сам Кехман, рождение малышки прошло не так легко, как хотелось. «Ребенок родился у нас раньше срока, маленькая девочка — два с половиной килограмма весом, потеряла двести граммов за несколько дней. Мы ее невероятно оберегаем, выкармливаем».

Весной Владимир Кехман ненадолго взял отпуск по уходу за ребенком. Позже он уволился с должности генерального директора Новосибирского театра оперы и балета и продолжил работать на должности художественного руководителя театра.

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0 Не нравится 0 Нравится 07.12.2017 Теги: Ида Кехман

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