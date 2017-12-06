Ургант об отстранении российских спортсменов от Олимпиады

Увы... Международный олимпийский комитет преподнес нам не самый приятный сюрприз. Согласно решению МОК, Россия отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Что делать? Иван Ургант попытался разрядить обстановку.

Известный шоумен в новом выпуске программы «Вечерний Ургант» исполнил шуточную песню по мотивам композиции героини диснеевского мультфильма «Холодное сердце». «На носу Олимпиада, но не пускают нас в Пхенчхан», - поет Иван. Он также поиронизировал по поводу роста биткоина и голливудского секс-скандала.

Напомним, накануне стало известно, что выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года, смогут российские спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям. Но выступать они будут под нейтральным флагом.

Также МОК приостановил членство Олимпийского комитета России и пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх.

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