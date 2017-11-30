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Рэпер Джей Зи поведал о личном


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Джей Зи (Jay-Z) разоткровенничался, поведав СМИ о своей жене Бейонсе (Beyoncе), об измене и о проблемах в общении. Как признался рэпер,  с трудностями в браке им помогает справиться музыка. 

 
 

Публикация от JAY-Z (@jayzfanspot)

В интервью The New York Times рэпер признался, что иногда ему трудно общаться, и это приводило к некоторым проблемам в прошлом. «Ты закрываешься от всех эмоций. Даже с женщинами ты остаешься неэмоциональным, и это делает общение очень трудным. В моем случае это заходило очень далеко. От этого и многие проблемы, в том числе это стало причиной измены», - признался певец.

Говоря о своем браке с Бейонсе, он рассказал, что решать разногласия им помогало искусство. Работая вместе над песнями, они излечивали себя психологически, и музыка для них была как сеансы у психолога.

«В то время она работала и над своим альбомом, который получился почти полной противоположностью тому, что мы делали вместе. Но в совместной работе от нее никогда не звучало фразы: "Я делаю этот альбом"», - рассказал певец.

Рэпер признался, что он чувствует себя «некомфортно», когда слушает альбом Бейонсе Lemonade, который затрагивает такие темы, как неверность. «У нас есть здоровое уважение к тому, что делает другой. Я думаю, она потрясающая. Большинство людей расстаются. Уровень разводов около 50 процентов, потому что люди не могут посмотреть сами на себя. Самое трудное - это видеть на лице другого человека боль, которую причинил ты сам», - сказал Джей Зи.
 



0 Не нравится 0 Нравится 30.11.2017 Теги: Джей Зи бейонсе

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