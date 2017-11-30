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Марк Фостер впервые появился на публике в статусе гея


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Шестикратный чемпион мира по плаванию Марк Фостер (Mark Foster) появился в среду на публике, впервые после того, как признался в своей гомосексуальности. Спортсмен посетил мероприятие CLUB LOVE, проводимое в честь основанного Элтоном Джоном Фонда по борьбе со СПИДом.

47-летний чемпион мира признался, что он является геем, в интервью The Guardian, которое было опубликовано в понедельник. На CLUB LOVE он позировал вместе с другим открытым геем, спортсменом Гаретом Томасом.

В своем интервью он вспомнил своего собрата – олимпийца Тома Дейли, который совершил каминг-аут в 2013 году. Марк отметил, что Том послужил примером, позволившим ему перестать скрывать то, кем он является.

Марк, который нес флаг Великобритании на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, был популярной фигурой на мероприятии из-за признания. Как заявил спортсмен, он не чувствовал себя в ладах с самим собой, когда вынужден был скрывать свою гомосексуальность.

«Мне 47, я мужчина средних лет, я больше не участвую в соревнованиях. И я не первый спортсмен, который признается, что он гей. Гарет Томас и Том Дейли были в этом первыми. Я слишком долго не мог решиться и уже наловчился все время говорить полуправду», - цитирует Daily Mail Марка.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 30.11.2017 Теги: Марк Фостер

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