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Андрей Мягков госпитализирован


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Андрей Мягков, звезда фильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман», госпитализирован. Актер стал жаловаться на головные боли, после чего было принято решение обследовать артиста в стационаре.

Мягков подтвердил журналистам информацию о госпитализации, и его состояние сейчас, к счастью, стабильное. Врачи рекомендуют артисту оставаться в больнице, пока не будет поставлен точный диагноз, пишет StarHit.

Андрей Мягков появился на свет 8 июля 1938 года в Ленинграде. Популярный актер СССР впервые проявил себя в картине «Похождения зубного врача», это был 1965 год. Но сотрудничество с Эльдаром Рязановым в корне изменило его жизнь. Мягков снимался почти во всех картинах мэтра: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж», «Служебный роман», «Жестокий романс». В картине Марлена Хуциева «Послесловие» он проявил себя как драматический артист. Андрей Васильевич также играл на сцене МХТ имени А. П. Чехова.

Мягков далеко не тщеславный человек, он не мечтал о славе, но сыгранные им тихони стали известны всем россиянам. Андрей Васильевич по-прежнему остается закрытым человеком, далеким от суеты и светских тусовок.
 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 29.11.2017 Теги: Андрей Мягков

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