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Харрисон Форд спас женщину


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Звезда Голливуда Харрисон Форд (Harrison Ford) не зря сыграл так много ролей, где его персонажи – крутые парни. Героизм актер проявляет не только на съемочной площадке. На днях актер спас женщину, попавшую в аварию на дороге.

ДТП имело место в Санта-Поле. Актер увидел, как впереди едущая машина слетела с дороги и упала в кювет. В ней была женщина, которая просто не справилась с управлением. 75-летний актер остановился на обочине, поняв тяжесть ситуации, он помог вытащить пострадавшую с группой мужчин. К счастью, она отделалась легкими ушибами, женщину отвезла в больницу скорая, пишет OK-magazine.

Напомним, что Харрисон Форд сам бывал в аналогичных ситуациях. Например, в 2015 году он едва не погиб при крушении легкомоторного самолета в Калифорнии. Форд находился за штурвалом легкого двухместного самолета Ryan PT-22 Recrui, когда отказал двигатель. Самолет разбился на поле для гольфа в окрестностях Лос-Анджелеса. Сын актера Бен сообщил тогда, что его отец в полном порядке. «Он действительно такой, каким вы его представляете — невероятно сильный человек».

Была еще одна аналогичная авария. В октябре 1999 года вертолет под управлением кинозвезды разбился рядом с калифорнийским городом Санта-Кларита. Тогда актер и его инструктор получили легкие травмы.
 



0 Не нравится 2 Нравится 20.11.2017 Теги: Харрисон Форд

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