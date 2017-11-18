Диана Вишнева готовится к материнству?

Диана Вишнева, по слухам, готовится к важному событию. По предположениям светских обозревателей, балерина ждет первенца. Сама Диана пока не комментирует ситуацию.

В этом году Вишнева впервые не выступила в рамках своего хореографического фестиваля Context. Незадолго до старта мероприятия Диана пояснила, что по рекомендации врачей она вынуждена на некоторое время отказаться от выхода на сцену. «Как вы знаете, настоящий артист выйдет на сцену в любом состоянии, даже полуживом, - сообщила прима в соцсетях. - Его вряд ли сможет что-либо остановить. Но в этот раз мое сегодняшнее физическое состояние и, наконец, настоятельные рекомендации врачей не позволяют мне выступить на фестивале в качестве артиста».

Теперь же Диана появляется на публике в просторных нарядах. По предположениям журналистов, балерина скрывает изменения по линии талии. Если предположения верны, то в скором времени 41-летняя звезда впервые станет мамой.

Напомним, Вишнева состоит в браке с продюсером Константином Селиневичем. Пара заключила брак в 2013 году на Гавайских островах. По слухам, в прошлом году Дианой не на шутку увлекся Роман Абрамович, но ни балерина, ни олигарх сплетни не комментируют.

Ранее мы писали:

Песня дня. Па Вишневой под Рамазотти. Диана Вишнева стала звездой нового ролика итальянской звезды.

Ульяна Лопаткина о том, каков ритм жизни настоящей балерины. Кроме как на занятия у станка, репетиции и выступления времени больше ни на что не остается.

Источник фото: Globallookpress.com