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Настасья Самбурская рассказала о замужестве


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Настасья Самбурская любит интриговать, но на этот раз без обмана. Звезда сообщила, что вышла замуж… Официально. Актриса выложила фото в Сети и прокомментировала свой статус поклонникам, которые были ранее уверены, что Настя уже окольцована.

 

Летом Анастасия уже выкладывала фото из загса с интригующей подписью, из которой следовало, что «корабль уплыл по волнам семейной жизни». Теперь же актриса заявила, что вышла замуж она только сейчас. Видимо, летом актриса и ее возлюбленный только подали заявление, пишет OK-magazine.

«Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю», - прокомментировала актриса событие в Instagram.

Подписчики поспешили с поздравлениями: «Пусть ваша семья всегда будет крепкой», «Красивая пара, никогда комментариев не пишу, но тут прям захотелось, счастья вам и вашей семье». Блогер Ида Галич пожелала молодым счастья. Певица Валерия написала: «Поздравляю от души».

Известно, что избранником Насти стал Кирилл Дыцевич, молодому человеку 24 года, он снялся в клипе Мота «На дне».

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0 Не нравится 1 Нравится 15.11.2017 Теги: Настасья Самбурская

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