Сара Джессика Паркер похвасталась близняшками

Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) наслаждается временем со своей семьей, готовясь к Рождеству. Гламурная голливудская звезда проводит время со своим мужем Мэтью Бродериком (Matthew Broderick) и двумя семилетними близняшками.

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker) Ноя 11 2017 в 5:55 PST

Самые чудесные моменты звезда «Секса в большом городе» запечатлевает на камеру телефона и делится ими в Insta. Так, она опубликовала снимок, где изображены на улице ее дочери Табита и Мэрион. «На пути домой. После семейного вечера», - подписала фото актриса. Поклонники отметили, что именно так и должен выглядеть идеальный семейный вечер, пишет издание Hello!

Сара недавно отметила день рождения сына Джеймса Уилки, которому исполнилось 15 лет. Поздравляя его в Insta, она написала: «С днем рождения! Моему первенцу, моему единственному сыну исполнилось 15! Боже мой, я думала, что знала, что такое любовь в те времена. Я даже не имела понятия».

В настоящее время актриса занята попытками снять продолжение «Секса в большом городе». Неутешительные новости прозвучали, когда Ким Кэттролл отказалась работать в проекте. Источники, близкие к Саре, рассказали Hollywoodlife.com, что она была очень расстроена, но теперь работает над сюжетом, в котором не будет персонажа Ким, и надеется начать съемки в следующем году.

