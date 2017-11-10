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Тейлор Свифт рассказала в песне о своих бывших


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Если вы когда-либо интересовались тем, почему закончились отношения Тейлор Свифт (Taylor Swift) с Келвином Харрисом (Calvin Harris) и Томом Хиддлстоном (Tom Hiddleston), то теперь вы можете узнать об этом из первых рук.

 

Певица рассказала обо всем в своей новой песне "Getaway Car", которая вошла в альбом Reputation. Первые пять альбомов Тейлор тоже были полны песен о расставании, но новый альбом сильнее сфокусирован на любовных треках, в которых певица без конца поет о своем новом партнере Джо Элвине. Но ни один альбом Тейлор не может обойтись без песни о разрыве, и об этом в "Getaway Car".

С момента выхода ее предыдущего альбома, "1989", Тейлор пережила разрывы с Келвином Харрисом и Томом Хиддлстоном и теперь смогла вместить все подробности в одну песню. Так, в самом начале она поет: «Галстуки были черными, свет был белым», а с Томом она познакомилась на роскошном мероприятии Met Gala. В то время у нее были отношения с Келвином, о чем она говорит в следующей строке: «Я хотела бросить его, мне была нужна причина». Именно такой причиной и стал Том.

Но приближаясь к припеву, Тейлор признает, что новые отношения были «прокляты» с самого начала. Том был способом бегства, но это не самый лучший вариант для начала новых отношений. Тэйлор указывает на это, когда поет: «Не притворяйся, что все было тайной. Вспомни, где впервые встретил меня».

Дальше в песне она делает то, чем характерен ее новый альбом: посмеивается над собой. Она называет цирком все то, что творилось вокруг ее любовного треугольника, а потом говорит, что ее разрыв с Томом не должен удивлять, потому что «предатели ничему не учатся». Мораль всего этого такова: бегство никогда не приводит ни к чему хорошему.
 



0 Не нравится 0 Нравится 10.11.2017 Теги: Тейлор Свифт

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