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Митя Фомин сыграл в спектакле


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Митя Фомин считается очень талантливым певцом. Однако на этом возможности артиста не исчерпываются. Недавно Митя попробовал себя в новом амплуа, он сыграл в театральной постановке. И премьера прошла с успехом.

Митя Фомин сыграл в комедийном спектакле «Семейка Фани» по пьесе Даниэля Агрона, дебют певца состоялся в столичном театре. Мите досталась роль  младшего сына в большой еврейской семье.

«По сути, в этом спектакле все роли главные, - рассказывает Митя. – Мы играем еврейскую семью, которая переехала из Одессы и живет под Хайфой. Постоянно собираемся за столом, соримся, миримся, страсти кипят, зрители смеются, а мой герой Гарик все приводит к общему знаменателю — кого-то женит, кого-то выдает замуж. Он очень похож на меня – я тоже стремлюсь к окружающей гармонии».

Митя отмечает, что давно мечтал быть актером, даже в юности посещал Новосибирское театральное училище как вольный слушатель. Затем поступил во ВГИК, но планам его было не суждено сбыться, поскольку появился заманчивый контракт с Hi-Fi. Митя поступал и в ГИТИС, однако был отчислен за пропуски из-за плотного гастрольного графика. И вот мечта сбылась.

В спектакле, помимо Мити, играют Владимир Долинский, Людмила Татарова-Джигурда, Ольга Хохлова. «О таком составе можно было только мечтать, - признается Митя. – Мне как начинающему очень волнительно стоять с такими именитыми актерами на одной сцене. Чувствую еще большую ответственность».



0 Не нравится 0 Нравится 07.11.2017 Теги: Митя Фомин

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