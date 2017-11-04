Алек Болдуин снова готовится к пополнению

Звезда Голливуда Алек Болдуин (Alec Baldwin) в апреле отметит 60-летие. И по такому случаю супруга Хилария (Hilaria) готовит актеру особый подарок. Она подарит мужу еще одного малыша.

Сейчас пара воспитывает трех детей: 4-летнюю Кармен Габриелу, 2-летнего Рафаэля Томаса и годовалого Леонардо Энджела Чарльза. Накануне Хилария сообщила в соцсетях о скором расширении семьи. «Наши Болдуинитос этой весной примут в свою команду еще одного. Мы так взволнованы!» - написала супруга Болдуина.

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) Ноя 3 2017 в 10:21 PDT

Напомним, у Алека также есть дочь Айленд, рожденная в браке с Ким Бейсингер. Сейчас девушка с успехом развивает модельную карьеру.

Тем временем сам актер, на фоне громких скандалов на тему сексуального харассмента в Голливуде, решил действовать на опережение. Болдуин заявил, что в свое время был "ужасным сексистом". «Я издевался над женщинами, я пренебрегал женщинами, я недооценивал женщин. И это не правило — иногда я делал то, что многие мужчины делают. Это когда ты не обращаешься с женщиной так же, как с мужчиной», — сообщил актер. Он добавил, что является представителем поколения, для которого подобное отношение к женщинам считается нормой.

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Источник фото: Globallookpress.com