Вдова Бодрова впервые вспомнила актера в интервью

В сентябре исполнилось 15 лет со дня трагедии в Кармадонском ущелье. Осенью 2002 года после схода ледника Колка исчезла съемочная группа фильма «Связной», в которой был известный актер Сергей Бодров. Теперь вдова артиста дала свое первое интервью после трагедии.

Телережиссер Светлана Бодрова старалась держаться все эти годы. Женщина растит сына и дочь, но признается, что ей довольно непросто. И со временем Светлана все больше осознает, какую огромную потерю понесла семья.

«Я теперь понимаю — мы (с Сергеем) так много могли бы нашим детям дать вдвоем. Я одна не в состоянии это сделать. Мне от этого очень тяжело. Тяжело, что у меня нет этих ежедневных часов на кухне с ним, когда мы могли до утра говорить, говорить, говорить. Могли молчать точно так же. Ехать в машине и молчать. Или дома находиться и молчать. Иногда я вижу, как люди не умеют молчать друг с другом, а мы с ним могли. Не разговаривали — но это не значило, что мы не хотим разговаривать, мы все равно вместе, у нас внутренний между собой диалог», - рассказала женщина Colta.ru.

По словам Бодровой, сын Александр очень похож на своего отца. «Он такой же, очень похож по характеру на Сережу. Очень. Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера. И я понимаю, что если бы они с Сережей сейчас были вместе, они настолько тонко друг друга чувствовали бы и понимали».

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